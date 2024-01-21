Звезды фигурного катания пригласили россиян на турнир спартакиады в Магнитогорске

Соревнования пройдут в феврале

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С 16 по 18 февраля в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург» пройдут состязания по фигурному катанию в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. За четыре комплекта наград поборются 60 талантливых фигуристов. Посетить турнир жителей Челябинской области и всех поклонников фигурного катания пригласили олимпийские чемпионы в командном соревновании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, передает пресс-служба администрации Магнитогорска.

«Дорогие друзья, приглашаем вас на спартакиаду сильнейших в Магнитогорске. Очень вас ждем и будем рады видеть»,— сказали спортсмены.

Как ранее сообщали организаторы соревнований, состав участников турнира сформирован по итогам серии этапов Гран-при России. А значит, в Магнитогорске соберутся фигуристы, которые продемонстрировали лучшие результаты в сезоне.

Ранее о своем намерении посетить турнир сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.