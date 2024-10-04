Начинающая девушка-тренер вызвала ажиотаж и интерес к фигурному катанию в Сатке

Родители стоят в очереди, чтобы устроить своих детей в группы на занятия к Марии Голуновой

Ей 24 года и она — начинающий тренер по фигурному катанию. Мария Голунова сама занималась этим видом спорта, но уже в 17-летнем возрасте вынуждена была повесить коньки на гвоздь. Она не побоялась отправиться в незнакомый ей город, где построили современный ледовый дворец и открыли отделение по фигурному катанию. Теперь под ее руководством в Сатке занимаются 65 детей. Рассказываем, историю того, как один человек из-за любви к своей работе может вызвать интерес к занятиям спортом в одном отдельно взятом городе.

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Мария Голунова родилась и выросла в Златоусте. Там же в юном возрасте и начала заниматься фигурным катанием. Она пришла в спортшколу в 4-летнем возрасте. На тот момент в городе не было современных крытых площадок для занятий этим видом спорта. Приходилось со сверстницами вместе с тренером отправляться на открытый каток. В мороз и холод. Было сложно, но характер и дисциплину такие условия точно закалили.

«Утеплялись, как могли. Но это не особо помогало. Шапки поплотней надевали, а на лицах оставались следы от мороза — как будто мы с теплых краев приехали, на солнышке загорали. И ведь в таких условиях хорошо занимались. Выезжали в другие города и даже что-то выигрывали», — рассказывает Мария Голунова.

Тренировалась она в группе у Ольги Губской — известном в городе специалисте по фигурному катанию. Чуть позже в Златоусте построили современный ледовый крытый дворец. Около 4-5 лет Мария занималась уже в хороших и комфортных условиях. Но затем вынуждена была бросить спорт, сосредоточиться на учебе. Надо было готовиться к сдаче ЕГЭ...

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Она окончила школу, поступила в УралГУФК, переехала в Челябинск. Успешно защитила диплом, прошла практически в спортшколе «Тодес». И тут возник вариант попробовать себя в качестве тренера. Летом 2023 года в Сатке открыли современный ледовый дворец. Его открывал губернатор Алексей Текслер. Тогда глава региона дал поручение местным властям открыть при спорткомплексе школу по фигурному катанию.

«Я очень долго думала, сомневалась. В Сатке у меня не было ни друзей, ни знакомых, ни родственников. Отправляться в незнакомый город было волнительно. Кроме того, по сути, у меня и опыта не было никакого в педагогической и тренерской работе. Как мне учить детей фигурному катанию, давать им какие-то знания?», — размышляет спортсменка.

Она приехала в Сатку, посмотрела на красавец-дворец и какие там шикарные условия для тренировок. Посоветовалась с родными и близкими, своим молодым человеком. Но решение принимать нужно было ей самой.

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Она согласилась. И нисколько об этом не желает. Она — единственный тренер по фигурному катанию при ЛД «Сатка». Под ее руководством занимаются 65 детей. Их возраст — от 5 до 15 лет. Мария Голунова сформировала несколько групп.

График тренировок плотный. Руководство спорткомплекса идет навстречу: перспективный тренер занимается с детьми в удобное для них время, вопроса с нехваткой льда не может быть в принципе. Хотя это очень актуальный вопрос для многих специалистов в других городах региона — очень часто приходится делить лед с хоккеистами.

«Да, иногда просто валюсь с ног от усталости. Тяжеловато, но я не должна давать себе слабину, показывать это детям. Они приходят на тренировки как на праздник. И я не должна их разочаровывать в том, что у меня нет настроения или еще чего-то», — считает Мария.

Кстати, за год тренировок многие мальчишки и девчонки существенно добавили в мастерстве. Пять человек успешно выполнили нормативы на соревнованиях «Юный фигурист», а это уже хороший показатель. По словам тренера, они вполне могут в новом сезоне бороться за высокие места на региональных соревнованиях.

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Не зря говорят в спорте: если хочешь добиться успехов со своими учениками как тренер, то должен любить свою работу. Мария Голунова знает это по себе. Ей нравится то, чем она занимается. А вдохновение и мотивацию находит... в лицах детей.

«Особенно весело возиться с совсем еще маленькими детьми. У них куча вопросов, порой смешных и нелепых. Но еще больше нравится видеть то, как они радуются, когда им удается выполнить сложный элемент. Это у них вызывает бурю эмоций и восторга! Без улыбки на них в этот момент смотреть невозможно!», — добавляет специалист.

Видят это профессиональное отношение тренера к работе и родители. Город-то маленький, молва быстро разлетается по округе. Говорят, что попасть в группу на тренировки к Марии Голуновой очень сложно. Но места ограничены, а вести несколько групп одному человеку очень сложно.

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В феврале этого года в Магнитогорск приезжали звезды российского и мирового фигурного катания. Здесь проходили состязания в рамках Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших. Посчастливилось посетить эти соревнования и юным фигуристам из Сатки во главе с тренером. Мария Голунова говорит, что они произвели огромное впечатление на ребят.

«Даже я никогда не видела звезд такой величины! Чего уж говорить о детях... Они были в восторге! Они же наших титулованных фигуристок только по телевизору могли видеть. А тут они все перед глазами. Некоторые наши девочки взяли автограф у Аделии Петросян. Вот визгу-то было!», — вспоминает Мария.

Кстати, в скором времени сильнейшие российские фигуристы снова окажутся в Магнитогорске. Здесь 26-27 октября состоится этап Гран-при. Он пройдет в арене «Металлург» и соберет основной состав национальной команды.

«Было бы здорово снова отправиться в Магнитогорск со своими учениками. Такие старты дают им очень многое! Они видят куда и к чему можно стремиться. У меня, к сожалению, таких примеров перед глазами не было: статусных соревнований высокого уровня в регионе еще не проводили», — говорит Мария Голунова.

Отметим, что Магнитогорск станет площадкой для проведения не только этих, но и одних статусных соревнований. В арене «Металлург» 24-25 октября стартуют Всероссийские соревнования среди юниоров. Оба этих старта пройдут при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Федерация фигурного катания на коньках России, Фонд поддержки спорта и Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области.