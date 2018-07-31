/ ЗОЖ-десант высадился на челябинском стадионе

Горожане с удивлением наблюдали за спуском парашютистов в центре города.

Накануне вечером над Челябинском кружил «кукурузник», из которого выпрыгнул ЗОЖ-десант. Компания из троих человек приземлилась в окружение курсантов Челябинского военного авиационного института штурманов. Парашютистов встречали на поле стадиона имени Елесиной. Участники все вместе собрали гигантский пазл с аббревиатурой — ЗОЖ.

Прыгать с парашютом — моя детская мечта. Когда-то, когда мне было 7 лет, я проезжала мимо Калачево и увидела белые зонтики, которые спускаются с небес на землю. Ждала 14 лет, когда можно начинать прыгать. Поняла, что это мое. Столько лет не могу отказаться от этого, занимаюсь профессионально парашютным спортом. — рассказала сайту «Первый областной» мастер спорта Валентина Гадальшина.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» анонсировал «Саммит ЗОЖ». Бесплатный квест пройдет для горожан на пешеходной Кировке. Подробнее о предстоящем спортивном празднике читайте здесь.