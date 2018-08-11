/ Участник проекта «Лица»: Маленькие туфли на каблуках сковали мне ноги

Ведущий прямой трансляции рассказал о своем дебюте.

На челябинской Кировке состоялся фестиваль здоровья «Саммит ЗОЖ». Ведущим онлайн трансляции на сайте «Первый областной» стал участник проекта «Лица» Максим Ястребов. Он впервые работал перед «живой» камерой в прямом эфире, который длился 3 часа. Сложность заключалась в том, что работать приходилось экспромтом, без сценария. В то время, когда операторы брали в кадр ведущего на главной сцене, Максим быстро менял локацию и включался в эфир. Сочинять текст ему приходилось на ходу. Сложность заключалась еще и в том, что момент включения ведущему трансляции приходилось выполнять все упражнения. Максим признается, площадка с ирландскими танцами ему запомнится надолго.

Когда я подошел к площадке, где проходили мастер-классы по ирландским танцам, то главным инструментом этого танца были ботинки на каблуках с металлическими набойками. Но у них не оказалась моего 45 размера. Мне пришлось надеть обувь на 2 размере меньше. Мои ноги буквально сковало в прямом эфире. Мне было трудно стоять, не говоря уже о танце. Мне пришлось перебороть себя и начать повторять движения за хореографом. При этом я должен был комментировать. Когда видеооператоры переключили камеру, я тут же сел, снял обувь и некоторое время отдыхал. — делится впечатлениями участник проекта «Лица» Максим Ястребов.

Ведущий отметил, что такой эксперимент для него очень нужный опыт. Максим Ястребов благодарит творческую группу ОТВ, которая ему помогала на площадке.

Напомним, участники проекта «Лица», кого выбрало жюри в ходе открытого кастинга, всю неделю проходят мастер-классы, занятия с речевиком, пробы в студиях. Тем, кто не прошел кастинг, шанс стать участником команды дадут пользователи сайта «Первый областной» в ходе народного голосования.