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/ Участник проекта «Лица» станет ведущим прямой трансляции «Саммита ЗОЖ»

Участник проекта «Лица» станет ведущим прямой трансляции «Саммита ЗОЖ»

Программа мероприятия.
сегодня в 16:47
  |  Общество

Участник проекта «Лица» Максим Ястребов выбран жюри ведущим самого «здорового» мероприятия. Сайт «Первый областной» готовится к трансляции «Саммита ЗОЖ», который состоится на челябинской Кировке. Начало прямого эфира в эту субботу в 12:00.

Для меня это очень волнительно. Я впервые будут вести 3-часовой прямой эфир. Но я готовлюсь, ведь это очень интересный опыт в моей жизни. — комментирует сайту «Первый областной» участник проекта «Лица» Максим Ястребов.

Главной особенностью фестиваля станет зиплайн, конструкция высотой в 6 и длиной в 100 метров. Аттракцион будет работать с 12 до 15 часов. Кроме того, гостей саммита ждут следующие мероприятия:

Здоровье и питание

Площадка «Территория здоровья», где все желающие смогут пройти ряд бесплатных обследований. Например, сдать тест на ВИЧ или сделать флюорографию.

В зоне здорового питания, вы сможете посмотреть мастер-классы опытных поваров, продегустировать экологически чистые продукты и спортивные добавки. Консультацию по поддержке красоты и здоровья все участники мероприятия смогут получить на площадке «Сибирское здоровье».

Посетители «Бодидетокс», узнают рецепты и правило приготовления смузи, получат консультацию по оптимальному питанию, индивидуальные консультации по корректировке существующего питания, а также возможность измерить процентное соотношение костной ткани, мышечной и жировой масс, узнать индекс массы тела.

Спорт

Одной из самых больших, по словам организаторов, станет площадка администрации центрального района города, на которой будут представлены 8 и спортивных и фитнес-клубов, школа ирландского танца.

Мастер-классы по йоге, айкидо и зумбе будут организованы на площадке «Сокол Фит». Рядом пройдут соревнования по жиму лежа, уроки техник расслабления и стойки на гвоздях. Состоится открытый урок по направлению кроссфит.

На одной из площадок пройдут соревнования по прыжкам с шестом. Гостем и комментатором станет прославленный спортсмен Эльбрус Нигматуллин. Там же состоится мастер-класс по боксу и смешанным единоборствам. Тем, кому интересно бразильское боевое искусство, смогут насладиться им на площадке «Эй Би Си Ди Капоэйра».

Медиахолдинг ОТВ и МБУ «Спортивный город» предложит всем желающим сыграть в хоккей. А на отдельной площадке ХК «Трактор» болельщикам вручат абонементы на матчи клуба.

«Саммит ЗОЖ» — мероприятие приуроченное к саммиту ШОС и БРИКС 2020 года, состоится 11 августа. Организатором события выступает компания «Интерсвязь», медиахолдинг ОТВ является информационным спонсором события.

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