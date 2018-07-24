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/ Квест-фестиваль «Саммит ЗОЖ» состоится в Челябинске

Квест-фестиваль «Саммит ЗОЖ» состоится в Челябинске

Фанатов здорового образа жизни ОТВ приглашает на пешеходную часть улицы Кирова.
сегодня в 19:08
  |  Общество

Этим летом 11 августа южноуральская столица примет еще один саммит. Все желающие смогу поучаствовать в первом бесплатном квест-фестивале «Саммит ЗОЖ». Он растянется по всей Кировке от нулевой версты, чтобы доказать: Челябинск — это не только суровость. Генеральным информационным партнером стал Медиахолдинг ОТВ.

Эта дорога долголетия — не что иное, как огромная интерактивная площадка, где будут представлены спортивные организации, кухня здорового питания и другие компании южноуральской столицы. — пояснили организаторы.

Старт запланирован на 12:00. Развлечение и досуг для себя там найдут и взрослые, и дети. За прямой видеотрансляцией можно следить на сайте «Онлайн ТВ».

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