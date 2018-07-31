/ Банк заблокировал карту: причины и способы решения проблемы

Блокировка доказала свою эффективность в отношении противодействия мошенникам.

Быстрый темп современной жизни диктует нам свои правила: во всех сферах ценится оперативность, и финансовые операции, конечно, не исключение. Именно поэтому особой популярностью пользуются банковские карты. Однако такой способ хранения наличных, к сожалению, «оценили» и мошенники: каждый день атакам злоумышленников подвергаются сотни электронных кошельков. Защищать накопления граждан помогает, в первую очередь, банк, блокируя подозрительные операции и сами карты.

Зачем нужна блокировка карты?

Законодательные акты обязывают банки отвечать за сохранность клиентского капитала, именно поэтому и существуют многоступенчатые системы защиты. В том числе такие, казалось бы, радикальные методы как блокировка карты или «заморозка» транзакции. В таких случаях сотрудники в короткие сроки связываются с владельцем карты в целях уточнения правомерности платежа или перевода. Такая схема доказала свою эффективность в отношении противодействия киберпреступникам, говорит Артем Сычев, исполняющий обязанности директора департамента информационной безопасности Банка России.

Сейчас Центробанк занимается разработкой специальных критериев, по которым можно будет назвать ту или иную транзакцию подозрительной. После чего перечень доведут до сведения кредитных организаций: информация будет использована для борьбы с похитителями.

Банки смогут и сами дорабатывать критерии, исходя, например, из моделей платежного поведения своих клиентов.

– рассказал Артем Сычев.





Также, по его словам, в обязанности банка будет входить информирование Банка России о характере атак хакеров: сумма, на которую покушались злоумышленники, сколько денег удалось украсить, а сколько – «спасти», а также размер средств, которые по итогу вернули клиенту.

Несомненно, такие меры оправдывают себя. Портал Udm-info сообщает: по данным статистики, только за прошлый год мошенники атаковали карты более трехсот тысяч раз. И, к сожалению, часть таких атак прошла для них успешно – средства были украдены. В общей сложности, россияне недосчитались около миллиарда рублей.

Причины блокировки банковской карты

В соответствии с законом, если банк счел операцию подозрительной, сотрудники обязаны тут же связаться с держателем карты и проверить легитимность транзакции. В ходе разговора клиент должен подтвердить или опровергнуть то, что именно он переводил средства на другой счет, либо расплачивался за покупки в магазине. Если все в порядке – карту сразу разблокируют. А вот если дозвониться до пользователя не удалось, то банк вправе держать карту заблокированной в течение двух дней, после чего перевод все же будет разрешен.

Специалисты отмечают, что по этой причине пользователь должен своевременно уведомлять кредитные организации об изменении контактных данных, а также всегда быть на связи: особенно этого правила стоит придерживаться при поездках в другие страны. Артем Сычев отмечает, что перед выездом за рубеж лучше и вовсе «предупредить свой банк о том, что в ближайшие дни вы будете совершать покупки за границей».

Мы с женой отдыхали в Греции, когда мне позвонили с российского банка и поинтересовались, не хотел ли я совершить платеж сегодня в 14:07. Оказывается, из-за того, что я пытался расплатиться карточкой в Афинах, а не как обычно в родном городе, банк «насторожился» и заблокировал транзакцию. По итогу ситуацию уладили, все хорошо. – делится историей челябинец Сергей Батуев.

К числу подозрительных операций могут отнести оплату картой через короткие промежутки времени и, например, в разных частях города или страны. Банк определенно насторожится, если юридическое лицо переводит деньги с маленьким временным интервалом на карты физлиц, находящихся в разных регионах. Также ряд вопросов вызовут клиенты, снимающие большие суммы в банкомате или совершающие переводы с электронного кошелька.

Интересный опыт был и у меня. Мне понадобилось перевести пять тысяч со своего киви-кошелька на банковскую карту коллеги. В итоге банк счел операцию подозрительной и заблокировал карточку. Пришлось доказывать, что все законно, но я считаю – бдительность лишней не бывает: мы отнеслись с пониманием. – рассказывает москвичка Александра Кабаргина.

Как избежать блокировки карты и что делать, если это уже случилось

В том случае, если ничего противозаконного вы не совершали, а карта с нужной суммой вдруг оказалась заблокированной, не стоит паниковать. Обратитесь в ближайшее отделение вашего банка: там вы сможете обналичить средства со счета, либо перевести их на другую карту – свою или близкого человека. К сожалению, если вы действительно «замешаны» в мошеннической схеме, сделать это не удастся, ведь тогда блокируется не карта, а счет.

В случае блокировки карты и счета по решению суда или Росфинмониторинга, вы лишаетесь доступа к деньгам навсегда. Получить их удастся только в случае, если суд отменит решение.

Возвращаясь к теме поездок за границу, следует отметить, что в путешествие кроме «пластика» следует обязательно брать с собой «наличку»: согласитесь, остаться без доступа к деньгам в чужой стране как минимум неприятно, а порой – крайне опасно. Не отдавайте карту в руки других лиц: при оплате счета в ресторане идите вместе с официантом к кассе и расплачивайтесь самостоятельно, в случае если заведение не имеет переносных терминалов. Кроме того, стоит подключить смс-информирование от банка: с его помощью вы сможете вовремя «засечь» мошенническую транзакцию.

Конечно, не стоит накручивать себя и каждый день ждать подвоха, однако принять некоторые, как вы видите, не сложные меры для сохранения собственных средств определенно стоит.