«Значит, можем»: Алексей Текслер назвал ориентиром для строителей возведение новой инфекционной больницы

Открытия нового отделения с нетерпением ждет вся Челябинская область.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня проверил строительство новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Глава региона обошёл каждый корпус, осмотрел каждое помещение, не оставил без внимания ни единой детали. Напомним, строительство стартовало в августе, а готовая больница должна быть сдана уже 1 ноября.

Новую инфекционную больницу ждет вся область. В условиях распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний наличие отдельного медучреждения для таких пациентов стало крайне необходимым. В настоящее время в регионе развернуто 5 909 коек для ковидных больных. Для того чтобы разместить в госпитальных базах всех нуждающихся, в Челябинской области перепрофилируют больницы для лечения коронавирусных пациентов.

«Колоссальна и нагрузка на медицину, и больница современнейшая. Она очень нужна и востребована, и мы надеемся, что сможем уже в будущем часть объектов, которые у нас запланированы под ковид, возвращать в плановую медицину. Пока ситуация крайне напряженная, этот объект очень востребован», — отметил на месте Алексей Текслер.

Первая свая: В Челябинске началось строительство новой инфекционной больницы



Решение о необходимости строительства новой инфекционной больницы было принято в августе 2020 года. В тот момент количество заболевших коронавирусом за сутки едва превышало 70 человек. Поэтому многие сомневались в необходимости возведения многокорпусного отделения. Тем не менее действительность показала, что шаг был более чем оправданным.

«Сейчас мы понимаем, что эти сомнения были напрасны и решение, которое мы приняли в августе, было абсолютно правильным и своевременным. Мы с коллегами-строителями сейчас еще раз обсудили все вопросы, которые остались по объекту: четкая дата готовности строительного объекта — 1 ноября», — прокомментировал губернатор.

Минздрав Челябинской области сообщает: строительство новой инфекционной больницы на финишной прямой



Новое современное медицинское учреждение было построено за 2,5 месяца, тогда как по нормативам на это должно уходить до 20 месяцев. «Значит, можем», — отметил губернатор и заверил, что возведение этой больницы будет служить примером для всего строительства в Челябинской области.

1 ноября пройдет приемка строительной готовности, а уже во второй декаде того же месяца медучреждение сможет принять первых пациентов.