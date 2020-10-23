«Торговое сотрудничество между странами ШОС развивается»: Алексей Текслер выступил с докладом на пленарном заседании форума «ШОС+»

Глава Челябинской области отметил важность развития торгово-экономических связей между странами ШОС.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом на пленарном заседании Международного межпартийного форума «ШОС+». Глава региона рассказал о том, что обсуждалось на модерируемой им площадке днем ранее, а также отметил, что крайне важным вопросом остается необходимость активации межпартийного диалога и взаимодействия ведущих политических сил стран ШОС.

Кроме того, Алексей Текслер подчеркнул значимость развития торгово-экономических связей между странами ШОС. Одной из основных задач, стоящих перед участниками круглого стола, является расширение партнерских отношений, а также обмен опытом развития предпринимательства в условиях пандемии.

«Несмотря на пандемию, торговое сотрудничество между странами ШОС развивается. Мы предлагаем по партийной линии на регулярной основе обмениваться лучшими практиками по поддержке экспортеров наших стран. Одним из механизмов реализации этого предложения станет Форум глав регионов стран ШОС, который в онлайн-формате пройдет на следующей неделе», — прокомментировал ситуацию глава региона.

В рамках пленарного заседания участники обсудили и возможность создания новых межрегиональных инвестиционных проектов. Благодаря расширению сфер сотрудничества можно будет использовать специфику каждого из регионов.