Первая свая: В Челябинске началось строительство новой инфекционной больницы

Возведение объекта открыли Николай Цуканов и Алексей Текслер.

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На выезде из Челябинска в посёлке Малая Сосновка началось строительство новой инфекционной больницы. Площадку, на которой появится медицинское учреждение в пятницу, 21 августа, посетили полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер.



В ходе визита первые лица округа и области осмотрели площадку, на которой будет находится больница. Глава региона дал старт началу работ, отметив, что крайне важно уложится в сроки. По планам властей, объект будет открыт в ноябре этого года.

«Подрядчик взял на себя обязательства, и я лично буду контролировать этот процесс. Мы в ежедневном режиме будем решать все вопросы, чтобы открыть эту больницу и быть уверенными, что новый осенне-зимний сезон наш регион пройдет с эпидемиологической точки зрения спокойно и надежно»,— сказал Алексей Текслер.

Инфекционная больница будет рассчитана на 100 боксов, 18 из которых — для реанимационного пребывания. В экстренной ситуации её мощность увеличивается до 382 коек, а в режиме ЧС — до 482, добавили в правительстве региона. Также в больнице будут диагностические и дезинфекционное отделения, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, аптека и общежитие для персонала.

«Это своевременное управленческое решение, принятое губернатором. По поводу сроков: технологии отработаны, не вызывает сомнений, что будет построен. Это имиджевая составляющая не только для региона, но и для компании, которая взяла на себя обязательства»,— отметил Николай Цуканов.

На строительство и оборудование новой инфекционной больницы выделено 2,5 млрд рублей. Отмечается, что площадка оборудована необходимой инженерной инфраструктурой.