Минздрав Челябинской области сообщает: строительство новой инфекционной больницы на финишной прямой

Фоторепортаж со строительства больницы подготовила Марина Власова.

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Совсем недавно на этом месте было заросшее поле, а уже сегодня практически готова новая инфекционная больница, которая сможет принимать 500 пациентов.

Готовность больницы на сегодняшний день, по данным регионального минздрава, оценивается в 90%. Подрядчики уже заканчивают фасадные работы. Скоро сюда начнут завозить мебель, а на следующей неделе — монтировать медицинское оборудование.

Сдать «инфекционку» должны к 1 ноября.

Отметим, что по нормативам на возведение такого объекта отводится 20 месяцев. На строительство челябинской больницы уйдет около 2,5 месяца.

Сегодня, 23 октября, ход строительства оценит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Оценить масштабы стройки можно в нашем фоторепортаже.







