Акции Алексея Текслера возросли после межпартийного форума «ШОС+»

Рейтинг опубликовало агентство «Политброкер».

Послушать 00:00

Акции губернатора Челябинской области Алексея Текслера выросли после участия в межпартийном форуме «Единой России» «ШОС+». Данные «Биржи губернаторов» опубликовало рейтинговое агентство «Политброкер» сегодня, 23 октября.

«Алексей Текслер удачно попал в повестку, выступив модератором на круглом столе международного межпартийного форума „Единой России“ „ШОС+“. В своем докладе он уделил особое внимание опыту принятия на региональном уровне мер по поддержке экономики в условиях пандемии. Культурным бонусом дня стало открытие в Челябинской области третьего международного авторского фестиваля Юрия Башмета. Знаменитый и влиятельный артист особо отметил как событие, которое войдет в историю, создание в Челябинской области по инициативе губернатора замечательного симфонического оркестра», — прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников.

Данные «Биржи губернаторов» гласят, что кроме акций Алексея Текслера также вырос рейтинг главы Республики Северная Осетия — Алания Вячеслава Битарова и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.