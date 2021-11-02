Жителям Троицка второй день привозят воду из‑за превышения аммиака в питьевом источнике

Прокуратура области организовала проверку

В Троицке второй день действует режим повышенной готовности из-за превышения показателей аммиака в питьевом источнике. Жителям подвозят воду по графику. В город направлены водовозы из Увелки и Еманжелинска. При необходимости готовы выехать автомобили с емкостями для воды из Челябинска и Копейска, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области. Ситуацией заинтересовалась прокуратура области.

В Троицке 1 ноября обнаружено повышение показателей аммиака в реке Уй. Из-за этого в городе объявлен режим повышенной готовности, а для 73 тысяч жителей отключили систему водоснабжения и организовали подвоз питьевой воды. Власти пошли на эти меры, чтобы не допустить отравлений. ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» промыл оборудование и хлорировал воду. Ночью с 1 на 2 ноября вновь была обеззаражена система водоснабжения.

На 2 ноября специалисты министерств строительства и инфраструктуры и экологии Челябинской области, а также работники водоканала каждый час проверяют концентрацию аммиака в реке в районе водозабора.

Подвоз жителям питьевой воды будет организован до тех пор, пока не нормализуются ее показатели.

В администрации города рекомендовали троичанам употреблять воду в кипяченом виде. В город направлены водовозы из Увелки и Еманжелинска. При необходимости готовы выехать автомобили с емкостями для воды из Челябинска и Копейска, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Между тем прокуратура области объявила о проверке ситуации. В ведомстве уточнили, что специалисты контролирующих органов выясняются причины загрязнения.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению природоохранного законодательства. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, летом 2021 года жители деревни Шумаки в Коркинском районе несколько недель не могли использовать воду из системы водоснабжения из-за повышения показателей ртути. Этим летом здесь построили новую скважину.

