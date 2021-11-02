Городам и районам Челябинской области вернули 54 млн рублей налогов самозанятых

Средства поступят в 41 муниципальный бюджет

Согласно распоряжению правительства Челябинской области в бюджеты городов и районов региона направили 53,8 млн рублей. Деньги поступили от налога на самозанятых для стимулирования увеличения их численности в области. Средства получит 41 муниципалитет.

Впервые такую финансовую помощь территории получили в мае текущего года по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Средства от налога на самозанятых муниципалитеты могут направлять на решение вопросов местного значения. Размер финансовой помощи зависит от объема средств от налога на самозанятых, которые были собраны в конкретной территории. Наибольшие суммы получили Челябинск (26,5 млн рублей), Магнитогорск (6,4 млн рублей), Миасс (2,6 млн рублей), Сосновский муниципальный район (2,2 млн рублей), Копейск (1,8 млн рублей), Златоуст и Коркинский муниципальный район — по 1,5 млн рублей.

В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил перераспределить поступления по упрощенной системе налогообложения в пользу муниципалитетов в пропорции 60 к 40 (раньше налог делился поровну между областью и территориями). В результате у местных властей появился стимул поддерживать и развивать малый бизнес, поскольку именно небольшие компании и индивидуальные предприниматели работают на «упрощенке». Дотации муниципалитетам также перечисляют ежеквартально.