В деревне Шумаки Коркинского района после обнаружения ртути в воде будет построена новая скважина

Специалисты проверяют, как опасный металл мог попасть в водопровод

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области установило превышение содержания ртути в водопроводной воде деревни Шумаки Коркинского района. Пробный анализ питьевой воды из водопроводной сети был взят еще 30 апреля. Уже неделю жители деревни пользуются привозной водой, а районные власти выясняют, как ртуть могла попасть в систему водоснабжения.

1 мая лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций ртути в воде. В этот же день скважину закрыли по предписанию Роспотребнадзора, а жителям деревни два раза в день организован подвоз питьевой воды.

За эти дни специалисты проверили еще 14 частных скважин и колодцев в подворьях жителей деревни. Здесь исследования показали полную безопасность воды. Людям разрешили пользоваться водой из собственных скважин, а для абонентов местной системы водоснабжения доступ к водопроводной воде запрещен.

«Подвоз воды населению будет осуществляться до тех пор, пока не будет возобновлена подача из скважины воды, соответствующей гигиеническим нормативам», — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме жителей подворий бутилированную воду придется использовать и для работы школы, которая с 11 мая возобновит деятельность после майских выходных. Пока жителей деревни обеспечили 50-литровыми емкостями для сбора воды. Глава района Наталья Лощинина пообещала новую скважину в Шумаки.

«Вопрос о бурении новой артезианской скважины в деревне решен. В начале недели приезжают специалисты, которые определят подходящее место и проведут все необходимые расчеты», — цитирует Наталью Лощинину пресс-служба Коркинского района.

Пока же власти проводят расследование, как ртуть могла попасть в систему водоснабжения деревни. Свои версии озвучивает и министерство экологии Челябинской области.

«Что касается причин, то возможное влияние промышленности можно исключить практически полностью. Специалистами были проведены проверки всех близлежащих крупных и малых предприятий, в результате проверок установлено, что на предприятиях ртуть не используется в технологическом процессе. Также не выявлены факты хранения или размещения ртути и ртутьсодержащих отходов. Хочу отметить, что в случае попадания ртути в подземные водные горизонты превышения наблюдались бы постоянно и в других скважинах и водных объектах. Также можно исключить и накопительный природный фактор, иначе бы в других скважинах также наблюдались повышенные концентрации», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Специалисты отмечают, что разовые превышения ртути в воде возможны в паводок. Кроме того, не исключено и намеренное заражение воды ртутьсодержащими отходами.