В Троицке жителям отключили воду из‑за превышения аммиака в реке Уй

Людям рекомендовали употреблять только кипяченую или бутилированную воду

В Троицке зафиксировали превышение аммиака в воде из реки Уй. В понедельник, 1 ноября, жителям рекомендовали употреблять только кипяченую воду, а после и вовсе приостановили ее подачу, сообщает пресс-служба местной администрации.

«В связи с временным ухудшением качества воды в реке Уй по параметру «аммиак» приостановлена подача воды населению. Ориентировочно на 4—5 часов. Данная мера является предупредительной, чтобы избежать негативных последствий для здоровья троичан», — сообщили в пресс-службе ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение».

Ситуацию держат на контроле в Минэкологии региона. На данный момент информация уточняется, ответили информагентству в ведомстве.

Проблема с водоснабжением наблюдается также в поселке Нижний Атлян. Там построят новую скважину. Это решение было озвучено на встрече населения с представителями администрации Миасского городского округа и заместителем губернатора Челябинской области Станиславом Мошаровым. В правительстве области пояснили, что на время бурения новой скважины жители будут обеспечены водой из расположенного рядом водозабора колонии-поселения № 7.