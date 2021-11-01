В Троицке ввели режим повышенной готовности из-за превышения аммиака на водозаборе

Для жителей организовали подвоз воды

В Троицке ввели режим повышенной готовности из-за качество воды. Напомним, в понедельник, 1 ноября, из-за превышения аммиака в реке Уй в городе отключили водоснабжение, чтобы исключить случаи отравления горожан. Мэрия организовала подвоз питьевой воды до позднего вечера, сообщает администрация города.

В мэрии уточнили, что в течение дня специалисты проводили проверки концентрации аммиака в реке в районе водозабора, до показателей, которые после очистки не превышали бы нормативов. После отключения водоснабжения ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» промыл и хлорировал оборудования водозабора. С 18 часов вода постепенно начала поступать в дома троичан.

«Необходимо вести постоянный мониторинг состояния воды не только по аммиаку, но и по другим показателям. Надзорные ведомства уже занимаются поиском источника загрязнения. Наша задача не только выяснить причину и принять исчерпывающие меры для нормализации ситуации, но и не допустить последствий», — отметил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава города Александр Виноградов.

В городе введен режим повышенной готовности. Администрация призывает троичан употреблять воду в кипяченом виде. Днем осуществлялся подвоз воды в объекты социальной сферы. Подвоз питьевой воды населению буде обеспечен до 21: 20 1 ноября.

Напомним, летом 2021 года жители деревни Шумаки в Коркинском районе несколько недель не могли использовать воду из системы водоснабжения из-за повышения показателей ртути. Этим летом здесь построили новую скважину.