Жителям Челябинска предложили жаловаться на открытые люки в службу 112

Администрация города поручила усилить контроль из-за участившихся случаев краж крышек с колодцев

В Челябинске участились хищения крышек люков. В связи с этим администрация города обратилась в ресурсоснабжающие и сетевые организации, а также к собственникам по вопросу усиления контроля над состоянием колодцев. Кроме того, их будут чаще проверять.

«Также проводится постоянный мониторинг средств массовой информации и социальных сетей по данному вопросу. В случае обнаружения открытых люков жителям города необходимо сразу обращаться в МКУ „Единая дежурно-диспетчерская служба “ по номеру телефона 112 или 263-34-44», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, вечером 22 мая 45-летняя челябинка провалилась в открытый коллектор на Заячьем острове в Калининском районе города и утонула. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По данному факту прокуратура начала проверку, следственным комитетом расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Еще один несчастный случай произошел в сквере вблизи ЮУрГУ. Трехлетний ребенок гулял с отцом и в какой-то момент упал в люк, скрытый под слоем травы. Крышка коллектора захлопнулась обратно, но трагедии удалось избежать. Малыша отвезли в травмпункт; к счастью, обошлось без переломов. Родители мальчика переживают за психологическое состояние сына и хотят привлечь виновных к ответственности.

В понедельник, 24 мая, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова поручила управлению городского хозяйства провести во всех районах ревизию колодцев. Результаты этой работы будут переданы до конца недели — 28 мая.

