В Челябинске на наличие люков проверят все колодцы

Глава города поставила задачу акцентировать внимание на этой работе после трагедии на Заячьем острове

В понедельник, 24 мая, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова поручила управлению городского хозяйства провести во всех районах ревизию колодцев, чтобы обнаружить, на каких из них отсутствуют люки.

«С учетом несчастного случая нужно акцентировать внимание на этой работе и полностью провести всю ревизию», — отметила глава города.

Замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что результаты этой работы по всему городу главе Челябинску будут переданы до конца недели — 28 мая.

Отсутствие люка на одном из коллекторов города недавно привело к трагедии. Накануне вечером, 22 мая, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и утонула. Прокуратура области начала проверку.

Известно, что 45-летняя женщина отдыхала на Заячьем острове. В какой-то момент она отошла от своих друзей и провалилась в открытый коллектор. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По факту гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.