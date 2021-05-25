«Уже и в центре Челябинска небезопасно гулять с детьми!»: мама упавшего в люк мальчика переживает за психологическое состояние сына

Прокуратура устанавливает ответственных за коллектор лиц





Сегодня, 25 мая, помощник прокурора Центрального района и мама трехлетнего мальчика, упавшего в канализационный люк в сквере возле ЮУрГУ, выехали на место происшествия.

Ребенок гулял в сквере с отцом. Мальчик бегал и гонял голубей. В какой-то момент маленький Данис провалился в канализационный люк, замаскированный травой так, что его трудно было заметить.

«Крышка люка была закрыта, но повернулась ребром. Данис упал, и люк закрылся снова. Если бы муж не увидел падения… Мне даже страшно представить. Он бы, наверное, и не догадался в люке его искать. Спасибо очевидцам, они очень нам помогли. Колодец оказался очень глубоким. Муж 185 сантиметров ростом, но людям пришлось держать его за ноги, чтобы он смог спуститься ниже и вытащить ребенка. Я не понимаю, как можно допустить такую халатность. Уже и в центре Челябинска небезопасно гулять с детьми. Это же не промзона какая-нибудь, а общественное место, много малышей проводят здесь время», — рассказала мама пострадавшего ребенка Алия.

После случившегося родители мальчика написали заявления в прокуратуру и администрацию Центрального района.

Место происшествия осмотрел помощник прокурора Центрального района Дмитрий Зязин.

«Сейчас мы визуально определили глубину. По предварительным данным, она составляет порядка 2,5—3 метров. Воды в колодце нет. Штырей и какой-либо арматуры также нет. После осмотра будут определены лица, отвечающие за безопасность на этом объекте. Процессуальное решение будет принято после полной проверки», — сказал помощник прокурора.

Мама Даниса переживает за состояние сына. После происшествия родители сразу отвезли малыша в травмпункт. Ортопеды не обнаружили на теле ребенка переломов.

«Ему психологически тяжело, это видно. Ребенок замкнулся, ему страшно говорить на эту тему. Будем работать со специалистом», — сообщила челябинка.

Накануне, 24 мая, мэр города Наталья Котова поручила управлению городского хозяйства провести во всех районах ревизию колодцев, чтобы обнаружить, на каких из них отсутствуют люки.

Отсутствие люка на одном из коллекторов города недавно привело к трагедии. 22 мая жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и утонула. Прокуратура области начала проверку.

Известно, что 45-летняя женщина отдыхала на Заячьем острове. В какой-то момент она отошла от своих друзей и провалилась в открытый коллектор. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По факту гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.