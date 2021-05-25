В Челябинске трехлетний ребенок провалился в канализационный люк

Мальчика спасли отец и прохожие





Прокуратура Челябинска организовала проверку после падения ребенка в канализационный люк в сквере ЮУрГУ. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трехлетний мальчик гулял в сквере около Южно-Уральского госуниверситета и в какой-то момент упал в люк, который было совсем не видно под слоем травы. Крышка коллектора тут же захлопнулась обратно. Если бы отец отвлекся, то и не заметил бы, куда делся ребенок.

Мужчина тут же бросился на помощь сыну. Помогли и гулявшие рядом челябинцы — они держали отца за ноги, пока он вытаскивал малыша за руки. К счастью, мальчик не получил серьезных травм.

«По факту происшествия инициирована проверка. Мама мальчика обратилась в прокуратуру Центрального района. Мы восстановим хронологию происшествия, после этого будет принято процессуальное решение», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Накануне, 24 мая, мэр города Наталья Котова поручила управлению городского хозяйства провести во всех районах ревизию колодцев, чтобы обнаружить, на каких из них отсутствуют люки.

Отсутствие люка на одном из коллекторов города недавно привело к трагедии. 22 мая жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и утонула. Прокуратура области начала проверку.

Известно, что 45-летняя женщина отдыхала на Заячьем острове. В какой-то момент она отошла от своих друзей и провалилась в открытый коллектор. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По факту гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.