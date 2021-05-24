СК возбудил дело после смерти челябинки в коллекторе на Заячьем острове

Обстоятельства происшествия устанавливаются

По факту смерти 45-летней женщины, провалившейся 22 мая в канализационный коллектор на Заячьем острове в Челябинске, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

Известно, что 22 мая женщина отдыхала на Заячьем острове в Калининском районе Челябинска. В какой-то момент горожанка отошла от своих друзей и провалилась в открытый коллектор. Тело женщины нашли спустя несколько часов.

Прокуратурой Челябинской области 23 мая организована проверка по факту гибели женщины в результате падения в открытый коллектор. По результатам проверки буден дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание системы водоотведения города.