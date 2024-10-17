Жительница Озерска получила 225 тысяч рублей за падение на ступенях аптеки

Женщина заработала тяжелую травму

Медицинский центр из Озерска выплатил компенсацию горожанке, которая поскользнулась на ступенях аптеки и получила серьезную травму ноги. Взыскивать деньги пришлось сотрудникам Федеральной службы судебных приставов.

Прошлой зимой женщина упала на заснеженных ступенях аптеки. Встать и подняться она уже не смогла. Пострадавшую на скорой помощи увезли в больницу. Там врачи обнаружили перелом левого надколенника со смещением и провели сложную операцию. После этого женщина долго находилась в гипсе и лечилась амбулаторно.

«Пострадавшая обратилась в Озерский городской суд с гражданским иском к медицинскому центру, его генеральному директору, а также обществу с ограниченной ответственностью, которому принадлежит аптека. Суд принял решение взыскать с ООО в счет компенсации морального вреда 150 тысяч рублей. Позже Челябинский областной суд в рамках апелляционного определения распорядился взыскать с компании еще и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 75 тысяч рублей», — рассказывают в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.

После того как к делу подключились судебные приставы, руководство компании-должника перечислило пострадавшей и компенсацию морального вреда, и штраф.

Между тем школьнику, пострадавшему от удара камня, выплатят 120 тысяч рублей в Верхнем Уфалее.

