Школьнику, пострадавшему от удара камня, выплатят 120 тысяч рублей в Верхнем Уфалее

Камень бросил его товарищ по играм

Год назад школьник из Верхнего Уфалея бросил камень в товарища и пробил тому челюсть. Теперь родители хулигана должны выплатить семье пострадавшего 120 тысяч рублей. Такое решение вынес городской суд Верхнего Уфалея, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

«Во время прогулки один ребенок поднял камень с земли и кинул его в дерево, но попал в лицо другому мальчику. Тот получил тупую травму лица: перелом верхней скуловой кости и верхней челюсти. В Челябинской областной детской больнице пострадавшему сделали неотложную операцию по удалению зубов и их осколков. Мальчику также назначили лечение, которое будет длиться до 18 лет», — рассказали в пресс-службе.

Семья пострадавшего обратилась в суд с иском в котором потребовала компенсацию за моральный вред и расходы на докторов.

Верхнеуфалейский городской суд принял решение взыскать с каждого из родителей хулигана по 25 тысяч на лечение парня и по 35 тысяч за моральные страдания. Всего 120 тысяч рублей. Взыскивать эти деньги пришлось судебным приставам города, так как семья обидчика не хотела возмещать ущерб добровольно.

Деньги переданы семье пострадавшего.