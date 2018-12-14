Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.26 -0.16 75.39 +0.17
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жители Троицка остались довольны новой котельной

Жители Троицка остались довольны новой котельной

По их словам, перебоев с отоплением стало меньше.
сегодня в 17:07
  |  Общество
Жители города Троицка, который долгое время считался «проблемным» в плане отопления регионом, высказали свое мнение по поводу работы новой городской котельной. По их словам, в этот отопительный сезон перебоев с отоплением не было вообще.

По сравнению с прошлым годом, когда включили отопление, а ближе к ноябрю мы сидели, замерзали. В этом году — нормально. И никаких отключений по сравнению с прошлым годом. — рассказала жительница Троицка.

У нас нормальная температура. Я, например, довольна. Ни холодно, не жарко. Нормальная температура. — говорит еще одна жительница города.

Мы недавно переехали. Дома у нас тепло. Были перерывы, но они просто настраивали отопление, где-то подкручивали. Это нормально. Мы довольны, у нас дети, дом, комфортная температура. — отмечает другой горожанин.

Отметил решение этой проблемы и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По словам главы региона, Троицк — пример четкого сотрудничества и эффективного результата.

Добавим, городская котельная была построена при поддержке губернатора и правительства области. Для решения проблемы из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были направлены средства в размере 300 миллионов рублей.

Происшествия
Пожар, потоп и проблемы с отоплением произошли в один день в челябинской многоэтажке
09.12.2018
Пожар, потоп и проблемы с отоплением произошли в один день в челябинской многоэтажке
Общество
Борис Дубровский выделил деньги из бюджета на отопление южноуральцев
14.11.2018
Борис Дубровский выделил деньги из бюджета на отопление южноуральцев
Общество
В крупных городах Челябинской области с октября включают отопление
30.09.2018
В крупных городах Челябинской области с октября включают отопление
Происшествия
Рабочие травмировались в Сатке при порыве системы отопления
17.09.2018
Рабочие травмировались в Сатке при порыве системы отопления
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Главный ВУЗ области отметил свой юбилей
сегодня в 18:23
Главный ВУЗ области отметил свой юбилей
Общество
Борис Дубровский: «Стоимость вывоза мусора должна быть исключена из квитанций управляющих компаний»
сегодня в 18:20
Борис Дубровский: «Стоимость вывоза мусора должна быть исключена из квитанций управляющих компаний»
Общество
Спецавтомобили и новое оборудование получат южноуральские спасатели
сегодня в 17:37
Спецавтомобили и новое оборудование получат южноуральские спасатели
Общество
Жители Троицка остались довольны новой котельной
сегодня в 17:07
Жители Троицка остались довольны новой котельной
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» примет участие в старейшем хоккейном турнире Европы
сегодня в 16:38
Магнитогорский «Металлург» примет участие в старейшем хоккейном турнире Европы
Общество
Троицк исключен из списка проблемных городов по теплоснабжению
сегодня в 15:59
Троицк исключен из списка проблемных городов по теплоснабжению
Общество
Челябинских журналистов и телеведущих обучили кулинарному мастерству
сегодня в 15:36
Челябинских журналистов и телеведущих обучили кулинарному мастерству
Общество
Уровень безработицы в Верхнем Уфалее сократился втрое
сегодня в 14:32
Уровень безработицы в Верхнем Уфалее сократился втрое
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6