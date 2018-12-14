/ Жители Троицка остались довольны новой котельной

По их словам, перебоев с отоплением стало меньше.

Жители города Троицка, который долгое время считался «проблемным» в плане отопления регионом, высказали свое мнение по поводу работы новой городской котельной. По их словам, в этот отопительный сезон перебоев с отоплением не было вообще.

По сравнению с прошлым годом, когда включили отопление, а ближе к ноябрю мы сидели, замерзали. В этом году — нормально. И никаких отключений по сравнению с прошлым годом. — рассказала жительница Троицка.

У нас нормальная температура. Я, например, довольна. Ни холодно, не жарко. Нормальная температура. — говорит еще одна жительница города.

Мы недавно переехали. Дома у нас тепло. Были перерывы, но они просто настраивали отопление, где-то подкручивали. Это нормально. Мы довольны, у нас дети, дом, комфортная температура. — отмечает другой горожанин.

Отметил решение этой проблемы и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По словам главы региона, Троицк — пример четкого сотрудничества и эффективного результата.

Добавим, городская котельная была построена при поддержке губернатора и правительства области. Для решения проблемы из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были направлены средства в размере 300 миллионов рублей.