В «замерзающем» поселке Копейска построили новую котельную

К началу отопительного сезона во всех домах появится тепло.

Жители поселка Советы в Копейске много лет замерзали зимой, поскольку теплотрасса, обеспечивающая их дома теплом, находилась в аварийном состоянии. В 2017 году объект вскрыли, была проведена частичная замена труб. Но в октябре 2018 года 4 дома все еще оставались без отопления.

«Трасса была вскрыта весной 2017 года, осенью 2018 года ее запустили. Летом начали ремонт, проложили новые трубы, выполнили подводы отопления ГВС ко всем домам, кроме наших четырех», — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома № 1 поселка Советов Любовь Чагаева.

Ранее за сетевое хозяйство поселка отвечала организация «ИРМИ ЖКХ». В данный момент Администрация ищет нового подрядчика.



«Сетевое хозяйство находится в не самом хорошем состоянии. Прошла реконструкция теплосети. Будет объявлено концессионное соглашение, будет объявлен конкурс на новое соглашение, мы предполагаем что уже есть один из заявителей. Эта компания будет содержать в порядке сети», — прокомментировал для сайта «Первый областной» глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.

Также в поселке была построена новая котельная. Здание уже возведено, осталось лишь подключить его ко всем коммуникациям.



«Работы идут, сети газоснабжения подведены уже полностью, потом подключим водоснабжение. Выходим на торги, чтобы подключить теплотрассу. Последними подключат сети электроснабжения», — рассказал начальник Управления строительства Копейска Михаил Разикин.

Отметим, что мощность котельной рассчитана так, что она сможет охватить большее количество домов, если территория поселка будет увеличиваться.