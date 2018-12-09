/ Пожар, потоп и проблемы с отоплением произошли в один день в челябинской многоэтажке

После того, как пламя потушили, вода протекла до нижних этажей.

Ночью 8 декабря в Челябинске произошло возгорание в 20-этажном доме на улице Братьев Кашириных. В результате замыкания проводки загорелась квартира на 17 этаже. Как утверждает хозяин квартиры, в которой случился пожар, виновницей ЧП стала проводка от застройщика.

После того, как бригада пожарных погасила огонь, жители подъезда начали жаловаться на то, что они «плывут». В социальных сетях они выкладывали фото и писали, что 13 этажей квартир теперь с подтеками воды на стенах. Жильцы возмущены и не знают, к кому обращаться по поводу испорченного имущества.

Мне кажется там и до 1 этажа дотекло. Самое грустное, что вся проводка промокла. — отметил в комментариях к записи с инцидентом Дмитрий Васюков.

Но промокла не только проводка. Следом в подъезде было отключено еще и отопление. Работники коммунальных служб занимаются восстановлением работоспособности всех систем.