/ Троицк исключен из списка проблемных городов по теплоснабжению

Проблемы города с отоплением решили власти региона.

Центральную часть Троицка когда-то отапливала Троицкая ГРЭС, но еще в 2013 году начались проблемы. Предприятие отказывалось отапливать город, хотя были предприняты попытки провести переговоры о возобновлении теплоснабжения.

Однако позже, при поддержке губернатора и правительства Челябинской области, для решения проблемы из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были направлены средства в размере 300 миллионов рублей. В результате проведения концессии была построена новая котельная. Суммы были велики — 300 миллионов на плату концедента, 300 миллионов на плата концессионера, — но они того стоили. Теперь Троицк надежно обеспечен теплом. К тому же проект был выполнен без увеличения тарифа на отопление.

Начиная с этого года, успешно работает новый источник. Кроме того, новым так называемым «оператором» — теплоснабжающей организацией — выполнены гидравлические расчеты. Если у нас раньше работали 13 центральных тепловых пунктов, то сейчас их работает всего 3. У нас была разбалансированная гидравлическая система, почти на каждом доме были насосы, а сейчас они работают единично. Мы можем оценивать, что ситуация с прохождением отопительного периода прогнозируется, как надежная. — прокомментировал Александр Виноградов, глава Троицка.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, решение этой проблемы — пример четкого сотрудничества и эффективного результата.

В этой работе четко прослеживается взаимодействие всех уровней: федерального, регионального, муниципального уровня и инвесторов. Взаимодействие 4 участников этого проекта позволило решить нам наболевшую проблему. — отметил глава региона.

Отметим, ранее, по словам губернатора, Троицк часто попадал в списки по отопительному сезону, как «проблемный».