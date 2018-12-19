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/ В современное пространство для отдыха превратят главную площадь Троицка

В современное пространство для отдыха превратят главную площадь Троицка

Масштабная реконструкция закончится в 2020 году.
сегодня в 19:11
  |  Общество

Главную площадь Троицка реконструируют: она совместит в себе парк отдыха и парк развлечений. В 2019 году на благоустройство Троицкого городского округа по решению губернатора Челябинской области будет направлено 104 миллиона рублей. 80 из них — на реконструкцию центра.

Решения по проектам, которые заявлялись на участие во всероссийском конкурсе, принимались после широкого и публичного обсуждения. Люди за них проголосовали, сказали этим проектам — «да». Я принял решение мнение жителей поддержать. Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение нескольких лет. — прокомментировал Борис Дубровский.

Площадь в Троицке появилась около 150 лет назад. Со временем, она перестала отвечать потребностям города. После масштабной реконструкции, которую планируют закончить в 2020 году, площадь станет местом, где горожане смогут проводить свой досуг. Пространство площади расширят и объединят со сквером, территорию — выровняют и благоустроят. Со временем старые хвойные деревья заменят на лиственные.

Кроме того, в планах — поставить качели для взрослых, современную детскую площадку и площадка для воркаута. В центре площади появится фонтан, который будет бить прямо из плитки. Вся прилегающая к площади территория тоже будет облагорожена.

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