Жители Тракторозаводского района Челябинска жалуются на проблемы с водоснабжением

Работы по улучшению ситуации будут продолжены и в выходные дни

В челябинском поселке Первоозерный Тракторозаводского района жители жалуются на низкий напор воды. Проводимые водоснабжающей организацией ремонтные работы не спасают ситуацию: уже две недели на второй этаж вода не поднимается. В МУП «ПОВВ» объяснили, что работы продолжатся и выходные дни.

Житель Первоозерного Дмитрий Соломин рассказал, что в многоквартирных домах № 6 и 8 по Бульварному переулку очень низкий напор воды.

«На второй этаж вода перестала подниматься с наступлением жарких дней. А на улице струйка настолько слабая, что можно сутки набирать двухкубовую бочку воды», — рассказал челябинец ИА «Первое областное».

Две недели назад, 14 мая, он обратился к диспетчеру и оставил заявку. К работам приступили на следующий день, но даже после двухдневного ремонта проблема не решилась. Мужчина пожаловался, что сети много лет никто не ремонтирует, они обветшали.

В водоснабжающей организации МУП «ПОВВ» ответили, что сети по указанному адресу были обследованы, и до 19 мая был проведен ремонт водопроводного колодца, чистка и замена магистральной задвижки.

«22 мая произведена замена вентиля на дом по вышеуказанным адресам. Для нормализация давления водоснабжения с 29 по 30 мая будет выполнена замена вводных линий на дома», — пообещали в снабжающей организации.

Напомним, в Челябинской области идет масштабный контроль за организацией водоснабжения населению. Комиссии министерства строительства и инфраструктуры региона выезжают на проблемные территории, прокуратура области объявила проверку действий местных властей, а население открыло неофициальную горячую линию в паблике ВКонтакте «Текслер, помоги!».