В Челябинской области снижается уровень бедности

Доход ниже прожиточного минимума почти у 13% южноуральцев

С 2016 по 2020 год в Челябинской области снизился уровень бедности. Под российское определение бедности подпадают граждане, чей ежемесячный доход недотягивает до прожиточного минимума (в Челябинской области — 11,1 тыс. рублей). Численность этой группы в Челябинской области за пять лет уменьшилась на 39,6 тыс. человек. В 2020 году в регионе насчитывалось 443,6 тыс. жителей, живущих за чертой бедности, — это 12,8% от общей численности населения. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.





Согласно исследованию экспертов аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в пандемийный 2020 год доход 19,7% жителей Челябинской области составлял около 13 тыс. рублей. Эта сумма на 60% ниже медианного дохода в регионе (21,9 тыс. рублей). Южноуральцы с таким заработком считаются малообеспеченными, риск приблизиться к бедности у них возрастает.

В первом квартале 2021 года средняя заработная плата в Челябинской области достигла 39,8 тыс. рублей. Доход южноуральцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,6%.