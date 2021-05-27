На Южном Урале не утихает волна жалоб на проблемы с водой

Администрации районов объяснили причины перебоев и рассказали, как исправляют ситуацию в своих территориях

Накануне комиссия во главе с министром строительства и инфраструктуры Челябинской области по поручению губернатора провела проверки источников водоснабжения в нескольких районах. Местным властям поручили в кратчайшие сроки устранить нарушения, которых оказалось немало. Прокуратура области сообщила, что проверит работу районных и городских властей по обеспечению населения водой. Но в социальных сетях продолжают сыпаться жалобы от жителей на подачу воды.

Поселок Лесной — Красноармейский район

«Нет воды на улице Центральной с начала года. Люди вынуждены пользоваться единственной, пока еще действующей, колонкой для приготовления пищи и питья, но для полива огородов воды нет. В деревне много пенсионеров, и им сложно пользоваться даже этой колонкой, так как расположена она на приличном расстоянии от домов. Обратите внимание на проблему!» — пишет в сообществе «Текслер, помоги» жительница поселка Лесного Красноармейского района Алена Мокина.

В администрации района ответили, что еще в феврале на улице Центральной перемерз водопровод.

«По мере возможности пробовали разморозить водопровод парогенератором, но расстояние большое, не получилось. Сегодня вновь выезжает бригада с парогенератором. При этом 80% населения не оплачивают потребление воды. У большинства жителей в пределах домовладения пробурены скважины. Если потребуется ремонт водопровода, будет составлена смета», — сообщила ИА «Первое областное» глава Козыревского поселения Елена Латыпова.



Поселок Магнитный — Агаповский район

«Помогите разобраться с водой на улице Молодежная, 5. Второй год мучаемся, воду дают только по ночам. Ни искупаться, ни помыть посуду, извините, ни сходить в туалет. Приходится ночами не спать, а набирать воду в ведра, кастрюли. У многих маленькие дети, не можем искупать их, им приходится не спать до позднего времени, ждать, когда дадут воду», — жалуются в соцсети жители поселка Магнитного Агаповского района.

Местные власти отчитались, что после ремонтных работ водоснабжение в доме № 5 на улице Молодежной восстановлено. Из-за порыва магистрали проблема сохраняется в четырех двухквартирных домах в поселке Вперед.

«В настоящее время закуплены необходимые материалы, работы по замене 300 метров магистрального водопровода будут проводиться сегодня, 27 мая», — уточнили в администрации Агаповского района.



Катав-Ивановск

«У нас в Катав-Ивановске по улице Усть-Катавская с 8 мая отсутствует вода в колонке, на соседней улице Волкова давление воды очень слабое, на Подгорной внизу улицы давление тоже слабое. Уже вообще нет воды в колонках. Обращения во все инстанции остаются без внимания. Мы уже не знаем, как нам жить без воды», — рассказала о ситуации жительница Катав-Ивановска Наталья Бондарь.

В администрации Катав-Ивановского района отметили, что серьезных проблем, связанных с падением дебита и нехваткой воды, на территории нет. В МУП «Теплоэнерго», которое обслуживает водопроводные сети, поступают локальные заявки от населения, связанные с поломкой водоразборных колонок, отсутствием давления воды по конкретным адресам. Каждая заявка отрабатывается, формируется план работы с учетом серьезности проблем.

«По обращениям жителей об отсутствии воды в колонке на улице Усть-Катавская — заявка включена в план работы МУП „Теплоэнерго“. Задержка в выполнении ремонта колонки возникла из-за работы на других объектах. Выезд ремонтной бригады по данному адресу запланирован на 28 мая», — уточнили в администрации района.

Кроме выполнения текущих работ по заявкам жителей, сотрудники предприятия занимаются плановыми ремонтами водопроводных сетей. Из городского и районного бюджетов выделены средства на закупку дополнительного оборудования и необходимых для замены труб материалов. Летом в плановом режиме в Катав-Ивановске отремонтируют водопроводы на улицах Степана Разина, Карла Маркса, Международной и других.





Поселок Тайгинка — Кыштым

«Бьем тревогу, в поселке нет воды. В частном секторе большинство колодцев находятся на грани обрушений. На улице Увильдинской был сделан ремонт колодца в декабре 2018 года, но с тех пор воды в нем нет. До ремонта воды в колодце было много, ей пользовались не только жители улицы, но и другие жители поселка приезжали на машинах с флягами. Неоднократные обращения жителей улиц в поселковую администрацию с просьбой почистить колодец остались безрезультатными», — утверждают жители поселка Тайгинка в Кыштыме.

В администрации Кыштыма объяснили, что с момента образования поселка Тайгинка централизованного водоснабжения в нем не было. Несколько десятилетий назад в дома провели воду исключительно для хозяйственных нужд. В 2016 году муниципалитет установил в поселке станцию по очистке воды, чтобы люди могли использовать ее для хозяйственно-бытовых нужд. В скважинах и колодцах также вода техническая, в последние годы она ушла.

«Питьевую воду в поселок подвозят регулярно, по графику, который согласован с жителями. Доставлять воду мы можем и чаще, но население от предложения отказалось. По обращению в соцсетях принято решение — обследовать все колодцы. Сейчас специалисты этим занимаются, а экологи дополнительно берут пробы воды. В 2021 году заканчивается проектирование водовода. Подрядчик сейчас работает с проектной документацией, и мы делаем всё возможное, чтобы завершить работы как можно быстрее. Когда проект будет готов, сможем подать документы для участия в проекте „Чистая вода“ и получить финансирование на строительство объекта в 2022—2023 годах», — ответили ИА «Первое областное» в администрации Кыштыма.

Напомним, комиссия министерства строительства и инфраструктуры региона во главе с руководителем ведомства Юлием Элбакидзе в среду, 26 мая, выехала в территории, где наблюдаются проблемы с водоснабжением. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

