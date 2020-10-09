В Троицком районе ребёнок устроил пожар

На помощь мальчику пришли соседи, сидевшие около дома на лавочке.

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Накануне днём в одном из домов в Троицком районе Челябинской области произошёл пожар. Его виновником стал ребёнок, оставшийся дома один по причине болезни. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что натворил шалунишка и чем закончилась неприятная история.

Вызов на пункт пожарной связи Троицкого гарнизона поступил от жителей одного из домов в посёлке Энергетиков. Они сообщили, что на балконе на третьем этаже произошло возгорание. Пожарные прибыли на место уже через четыре минуты после поступления сигнала. К этому моменту огонь был потушен самим ребёнком и соседями.

«Как выяснилось, причиной возгорания стала детская шалость. Мальчик восьми лет, находясь на больничном, сидел один дома. Его внимание привлекла папина пепельница на балконе, а в ней — спички. Маленький виновник рассказал, что поджёг бумажку, а когда она стала обжигать ему руки, бросил её в коробку, находящуюся на полу балкона. Начался пожар, ребёнок позвал на помощь соседей и побежал в ванную, чтобы набрать воды»,— рассказали в ведомстве.

Сидевшие в этот момент на лавочке соседи сразу же позвонили пожарным и матери мальчика, другие выбили дверь и помогли ребёнку потушить возгорание. К счастью, сам он не пострадал, однако огонь успел нанести урон балкону.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают родителям о том, что если дома есть малолетние дети, то необходимо ограничить доступ ко всем легковоспламеняющимся и зажигательным предметам во избежание трагедий.