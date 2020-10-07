Минувшей ночью в пятиэтажке Магнитогорска произошёл пожар

Сотрудники МЧС России до сих пор работают на месте происшествия.

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Ночью в Магнитогорске Челябинской области произошёл пожар в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП. В пресс-службе «чрезвычайного» ведомства рассказали, как проходят работы и есть ли пострадавшие.

Сообщение о пожаре в доме на улице Пионерской поступило от очевидца глубокой ночью. Уже через три минуты сотрудники 24 пожарно-спасательной части были на месте. К этому моменту происходило открытое горение кровли на площади 350 квадратных метров, и огонь продолжал распространяться.

«Приняты первоочередные меры по эвакуации жильцов, проверке квартир и организации тушения пожара. На месте создано 3 боевых участка, сформировано 7 звеньев газодымозащитной службы, работали коленчатые подъемники и автолестница. Всего из здания были эвакуированы 44 человека, в том числе 8 детей, на данный момент все размещены в пункте временного размещения, сформированном на базе школы № 21»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В 6:30 утра пожар был локализован на площади 540 квадратных метров, и спасатели приступили к его ликвидации. Всего на месте работали 48 человек и 21 единица техники, из них 35 человек и 16 единиц техники от МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория.