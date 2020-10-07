В Троицке пожарный спас семью от гибели по пути на работу

Из горящего дома он вывел мать и троих детей.

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В Троицке водитель пожарно-спасательной части № 31 спас четверых человек от пожара по дороге на работу. Утром 3 октября 2020 года Николай Курченко ехал по дороге, когда заметил открытое пламя на одном из домов по улице Карла Маркса.

Огонь распространился на сотню квадратных метров. Николай Курченко незамедлительно бросился на помощь: пытался разбудить хозяев дома громким стуком, однако ему никто не отвечал. Поэтому он выбил дверь в воротах, после чего начал стучать в окна дома. Это разбудило хозяйку, которая спала вместе с тремя детьми. Николай вывел их из дома и разместил в своем автомобиле, а также уточнил необходимую информацию и сообщил коллегам о пожаре.

«По прибытию к месту вызова дежурного караула Николай сообщил руководителю тушения пожара полученную информацию от хозяйки дома. Это и позволили наиболее точно и быстро скоординировать действия пожарного подразделения, отключить электроэнергию, предотвратить угрозу распространения на близлежащие постройки, сократить в разы материальный ущерб, а самое главное предотвратить взрыв газового баллона, в результате которого могли пострадать сотрудники пожарной охраны и рядом проживающее население», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области.

Благодаря действиям Николая Курченко удалось спасти жителей дома, а также быстро и с минимальными последствиями ликвидировать возгорание.

«Я считаю, надо каждому не проходить мимо чужой беды. Это может случиться с каждым», — скромно комментирует ситуацию сам водитель.

За смелый поступок руководство 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области подготовит материалы для поощрения Николая Курченко.