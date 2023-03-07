Жители Копейска организовали места кормления бродячих собак возле новой школы

Власти города запретили возвращать животных после отлова к микрорайону Тугайкуль

В Копейске бригады по отлову собак в микрорайоне Тугайкуль столкнулись с противодействием местных жителей. Жильцы домов, расположенных поблизости от новой школы, заново построили будки, снесенные управляющей компанией, и повторно организовали места для кормления безнадзорных животных. Проблему обсудили на совещании у главы округа, сообщает пресс-служба копейской администрации.

В Копейске нынешней зимой 13-летнюю девочку укусила бродячая собака в районе новой школы № 16. После инцидента в микрорайоне Тугайкуль, где все произошло, снесли все будки для бродячих животных и места их кормления. Прокуратура начала проверку по факту нападения на девочку.

Ранее власти Копейска запретили возвращать после отлова и стерилизации животных в парки, к школам, детским садам, в микрорайоны с плотной жилой застройкой. Но меры оказались тщетны по сравнению с действиями сердобольных тугайкульцев.

«Еще одно место, где собаки прячутся от отлова, — местная лесопилка. Владельцу предприятия была дана неделя на то, чтобы восстановить целостность ограждения, однако он этого не сделал. Администрация города планирует принудить его к восстановлению забора в судебном порядке», — пояснили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Челябинской области проблема бродячих собак стоит остро. Жители разных городов и сел регулярно жалуются на агрессивных животных. В муниципалитетах вносят запреты на возвращение после отлова собак в парки и скверы, а региональный Минсельхоз принял новые требования к выгулу собак. Кроме того, в области запустили систему подсчета бесхозных животных.