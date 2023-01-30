Собаководов Челябинской области накажут за неправильное содержание животных

Однако некоторые нормы еще могут оспорить в суде

В Челябинской области начали разрабатывать дополнения в закон об административных правонарушениях, которые введут наказания за несоблюдение новых правил содержания домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания. Однако, как пояснили ИА «Первое областное» в областном министерстве сельского хозяйства, сами правила со временем могут измениться, а некоторые — и вовсе исчезнуть.

Напомним, что дополнительные требования к содержанию домашних животных действуют в Челябинской области с 9 января. В соответствующем приказе Минсельхоза, в частности, прописано требование выгуливать питомцев в местах общего пользования только на поводке, а собак выше 40 см в холке — еще и в наморднике. Хозяева четвероногих теперь обязаны убирать за ними на улице. Кроме того, гулять с собаками запретили людям в подпитии.

Правила были разработаны и приняты в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». Однако, как пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минсельхоза, закон или иной федеральный документ не устанавливает ответственности за нарушение прописанных там норм. Поэтому придумывать наказания придется местным законодателям.

При этом в министерстве отметили, что сами правила, скорее всего, изменятся. Одни нормы не пройдут проверки жизнью, другие оспорят в судах. А что-то не было учтено изначально, и придется вносить позднее.

«Мы, например, ввели норму — 40 см в холке. В федеральном законе ее нет, и нигде, кстати, в законах. Поэтому если кто-то подаст в суд, то придется доказывать, что мы правы. Либо суд отменит эту норму», — пояснили в Минсельхозе.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что сотрудники государственного приюта для бездомных животных в Сосновском районе смогли пристроить 50 четвероногих. Сейчас там содержится около 250 собак.