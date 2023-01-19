Стаи бродячих собак вновь держат в страхе жителей Челябинской области

Разбираемся, как территории борются с агрессивными животными

В январе от жителей разных районов Челябинской области поступили десятки сообщений о стаях агрессивных собак, которые нападают на взрослых и детей. Большинство территорий уже заключили контракты на отлов безнадзорных животных на 2023 год. ИА «Первое областное» попыталось разобраться, почему это не помогает решить проблему с опасными собаками на улицах.

Сразу несколько жалоб в соцсетях было зафиксировано от жителей домов на улице Барбюса в Челябинске.

«Бегают по дворам и кидаются на людей. Каждый день слышно, как они лают сутками. Страшно ходить до остановки, до магазина. Я в положении, мне до женской консультации идти 2 минуты, а я езжу туда на автомобиле, потому что на меня тоже напала собака, когда я шла с приема. Есть одна чипированная собака из этой стаи, но от этого толку ноль, и она нападает на людей, видела лично», — написала Татьяна Журавлева в популярном паблике «ВКонтакте».

Немало обращений в соцсетях от жителей Коркинского района. Сообщают, что в поселке Роза собака даже напала на подростка. Также на агрессивных животных жаловались жители дворов на 30 лет ВЛКСМ.

В Аше у дома 30 на улице Коммунистической обнаружили стаю из 15 собак, которые кидаются на прохожих. На бездомных животных пожаловались и жители Троицка.

По прошлогодней ситуации в Коркино руководитель СК России потребовал повторно возбудить уголовное дело о халатности в отношении местных чиновников, которые не приняли меры по решению проблемы с безнадзорными животными. В 2022 годубездомные собаки серьезно покалечили 11-летнюю девочку.

В администрации района причиной нападения диких собак на людей назвали закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому отловленных животных выпускают обратно на улицы после процедуры чипирования.

«Законодатель обязал после отлова, трехнедельного нахождения в приюте, где проводятся процедуры чипирования, стерилизации и вакцинации, возвращать животных на прежние места их обитания. Собаки не становятся беззубыми. В свою очередь, уже с чипом в ухе, они по-прежнему вынуждены выживать. Они также нападают на людей в поисках пропитания», — прокомментировали в пресс-службе администрации Коркинского округа.

В соседнем Копейске решили не возвращать собак после отлова к школам, детским садам и социальным объектам. Мэрия определила адреса, куда запрещено выпускать ранее отловленных животных.

«Это детские площадки, общественные пространства, территории, прилегающие к учреждениям социальной сферы, кафе, магазинам, многоквартирным домам, мемориальные комплексы и кладбища», — рассказали в пресс-службе администрации Копейска.

На 2023 год здесь запланирован отлов 800 собак, работа уже началась. Так, в центре Копейска накануне организовали очередной рейд. По жалобам местных жителей специалисты выезжали на улицу Жданова. Параллельно ведется работа в микрорайоне Тугайкуль, в районе школы № 16, где скоро начнутся занятия.

В пресс-службе регионального Минсельхоза сообщили, что практически на полную загрузку уже работает госприют Сосновской ветстанции, за которым закреплено 15 муниципалитетов, в том числе Коркино. Он рассчитан на 900 мест.

Ранее в Челябинске заключили контракт на отлов бездомных животных в 2023 году с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым. Жителям рассказали, куда они могут направлять заявки на отлов собак и других безнадзорных питомцев. ИП предстоит не только отлавливать бездомных животных на территории города, но и сразу же транспортировать их в приюты.

Напомним, в Челябинской области в 2023 году на отлов безнадзорных животных планируют направить 42 миллиона рублей из регионального бюджета. В этом году на Южном Урале приняли новую методику расчета субвенций. Что это значит и поможет ли это избавиться от страха перед бездомными собаками — читайте в нашем материале.

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