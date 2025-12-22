Жители Челябинска не могут купить вкусных мандаринов перед Новым годом

В начале предпоследних выходных 2025‑го с полок магазинов пропали сладкие сорта без косточек

Жители Челябинска и пригорода в предпоследние пятницу и субботу декабря столкнулись с очень ограниченным выбором мандаринов в супермаркетах. К вечеру пятницы на полках магазинов уже было не найти сладких красивых сортов без косточек. Остались только подпорченные фрукты, выбирать из которых уже было нечего.

«С фруктами что-то неладное. Мандарины везде гнилые, плохие, некрасивые. Еле нашла в частном овощном ларьке на ЧМЗ», — написала нам жительница пригорода Челябинска.

В пятницу и субботу мы проверили около 10 сетевых магазинов Челябинска в Металлургическом и Советском районах, на улице Каслинской и в селе Долгодеревенском. Информация подтвердилась.





Появились опасения, что с главным новогодним фруктом что-то не так. И есть риск под Новый год остаться без вкусных мандаринов.

В воскресенье, 21 декабря, ситуация начала меняться. На овощном складе в Челябинске в наличии были разные сорта — в этом своими глазами убедился журналист ИА «Первое областное».

К середине дня новый завоз фруктов наполнил полки магазинов. И покупатели успокоились.

Чтобы полностью исключить вариант дефицита качественных мандаринов, мы обратились за комментарием в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. Ведь через надзорное ведомство проходит значительная часть поставок.

Там пообещали собрать имеющиеся данные. Правда, с оговоркой: полной картины по обеспеченности области новогодними фруктами это не даст. В ведомстве фиксируются только те поставки, которые проходят через границу и склады временного хранения. Тогда как в регион ввозят еще и те, которые были растаможены в других регионах.

Отметим, что цены на мандарины в этом сезоне очень демократичные. В Челябинской области в сетевых магазинах цена на мандарины снизилась к ноябрю на 9—20% и составила в среднем 120—150 рублей за килограмм. Для сравнения: в декабре 2024 года новогодние фрукты в розничных сетях стоили в среднем 170—250 рублей за килограмм.

Ранее мы сообщали, что челябинцы стали покупать продукты к новогоднему столу еще с начала ноября. Возможно, сейчас как раз пришла очередь закупаться фруктами. Может быть, поэтому их и сметают с витрин супермаркетов.