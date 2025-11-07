Челябинцы заранее покупают продукты к новогоднему столу

Если повезет, мандарины, икру, сладости и шампанское можно приобрести со скидкой

Полки челябинских магазинов в начале ноября уже заполнены сладкими новогодними подарками, мандаринами, праздничным декором, продуктами и алкоголем к праздничному столу. На некоторые позиции, кстати, сейчас скидки. ИА «Первое областное» пробежалось по трем магазинам двух популярных торговых сетей. Что и сколько стоит, рассказываем в материале.

Икра

В челябинских супермаркетах сейчас чаще можно встретить имитированную икру, а не натуральную. Знаменитые зеленые баночки весом 95 граммов можно приобрести за 700 рублей, цена 140-граммовой упаковки красной икры доходит до 1000 рублей. Со скидкой ее можно приобрести за 890 рублей.





Выбор имитированной икры шире, а цены, разумеется, приятнее — начинаются от 150 рублей. Еще бюджетнее икра минтая и трески — их стоимость стартует с 90 рублей.

Мандарины

В «Чижике» килограмм главного новогоднего атрибута можно приобрести за 179 рублей. В «Пятерочке» цены соответствующие, однако есть и дешевле — за 159 рублей по карте магазина. В «Магните» килограмм мандаринов продают за 184 рубля.

Шампанское

В «Чижике» стоимость традиционного новогоднего напитка стартует с 249 рублей, самая большая цена на игристое в магазине — 799 рублей. В «Пятерочке» ценовой разбег шире и выбор разнообразнее. По скидкам продаются и российские игристые вина, и популярные итальянские.





Консервы

Заранее можно купить и консервированные фрукты, овощи и рыбу для салатов и бутербродов. Например, горошек, кукурузу, ананасы и шпроты. Самая дешевая банка горошка (400 граммов) продается за 69 рублей в «Чижике». В магазине этой же торговой сети можно найти его за 64 рубля. В «Магните» по скидке горошек можно приобрести за 66 рублей.





Шпроты в «Чижике» продаются за 119 рублей. В «Пятерочке» разбег цены — от 139 до 232 рублей. В «Магните» — от 109 до 129 рублей. Баночку горбуши в «Чижике» можно приобрести за 174 рубля, в «Пятерочке» — за 263 рубля, по карте — 199 рублей.

Сладкие подарки

Новогодние наборы с конфетами появились в продаже в Челябинске еще в середине октября. Сейчас сладкие подарки еще больше укрепили свои позиции, разбег цены — от 207 до 1500 рублей.





Традиционное предновогоднее подорожание — неизменный спутник праздника. По статистике, ближе к 31 декабря цены взлетают, поэтому многие челябинцы предпочитают закупаться заранее. К продуктам для новогоднего стола прицениваются и в других регионах России. Так, в Новосибирске, например, баночка красной икры обойдется в 1 970 рублей, сообщает Gorsite.ru.