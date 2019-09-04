Ждем тепла: когда в Челябинской области включат отопление?

В последнее время в регионе температура опускается ниже 10 градусов.

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Учитывая продолжающуюся непогоду в Челябинской области, все больше и больше людей начинают задаваться вопросом о том, когда будет включено отопление в их муниципалитетах.

Главным условием для такого решения является сохранение температуры в восемь градусов или ниже на протяжении пяти дней. Правда, из-за новшеств в законах главы городов и районов получили право начинать отопительный сезон и раньше. Кроме того, муниципальные учреждения, вроде школ и больниц, могут попросить включить батареи до срока.

Однако, скорее всего, пока это не потребуется, поскольку уже на этой неделе средняя температура по области увеличится до 13-18 градусов днем. Область ждет бабье лето.

Отметим, что Южный Урал сейчас заканчивает подготовку к зиме. До 15 сентября в Челябинской области проверят теплоснабжающие и сетевые организации. Оформление паспортов готовности Ростехнадзор проведёт до 15 ноября. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в регионе в 2019 году направлено более 1,3 миллиардов рублей. В планах — заменить 443 км ветхих сетей.