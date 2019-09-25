Без тепла остались детские сады и школы в Челябинской области

Дети замерзают из-за долгов перед поставщиком «голубого топлива».

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В нескольких муниципалитетах Челябинской области без отопления остались школы, детские сады, больница и жилые дома. Жители Златоуста и села Миасское оказались заложниками ситуации: школы и садики закрылись из-за отсутствия отопления, но и в квартирах его тоже нет. Дома люди ходят в теплой одежде и обуви, чтобы не простыть.

«Ходим на первом этаже в валенках и куртках. Обогреватель не спасает, бесполезно работает, только зря плачу за электроэнергию, потому что без отопления невозможно. Очень холодно», — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома Роза.

Малышей из одних детских садов перевели в близлежащие садики, но многие не посещают их, потому что не могут вылечиться: от постоянного холода малыши все время болеют. У школьников же — дистанционное обучение, уроки им задают для самостоятельного изучения и проверяют домашние задания.

«Администрация и управление образования держит на контроле ситуацию по температуре в образовательных учреждениях. Закрыто 2 школы и 2 детских сада. В поселке Центральный закрыта школа № 13, в ней обучается 146 человек, а также детский сад № 52, его посещают около 40 детей. В Златоусте закрыта школа № 3, в которой обучается 747 школьников и детский сад № 45, в нем 52 воспитанника. Если мы не можем поддерживать необходимые условия, то делаем все, чтобы не допускать переохлаждения. Приняли решение о приостановке работы организаций. Учащиеся переведены на дистанционное образование», — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления образования Златоустовского городского округа Сергей Максимов.

Тепло в дома и учреждения не поступает из-за задолженности перед компанией «НОВАТЭК».

«Отопления нет, потому что есть задолженность перед „НОВАТЭКом“. Эти котельные работают только в отопительный сезон, перед тем, как их запустить, мы запрашиваем разрешение у „НОВАТЭКа“. Его не дали, поэтому отопления нет. Как только решат вопросы с задолженностью и дадут разрешение, мы сразу же подключим котельную», — сообщил сайту «Первый областной» главный инженер ООО «Теплоэнергетик» Юрий Четверяков.

Похожая история произошла и в селе Миасское. Из-за похолодания и отсутствия отопления уроки в школе сократили до получаса, чтобы дети не успевали замерзнуть.

«До конца недели вопрос отопления в школе решится и все будет нормально. Существует задолженность теплоснабжающих компаний за газ и электроэнергию. Как решат вопрос с „НОВАТЭКОМ“, так и запустят котельные. Технически все исправно, проблемы с долгами только у предприятий, которые отапливают районные объекты», — рассказал сайту «Первый областной» заместитель главы Красноармейского муниципального района по ЖКХ и строительству Олег Диндиберин.

Компания «НОВАТЭК» подтвердила, что в этих муниципалитетах сложилась затруднительная ситуация, и образовались значительные задолженности.

«Это вина руководства города, Златоуст копил долги за газ 5 лет. Мы неоднократно предупреждали, что из-за этих долгов люди могут остаться без тепла. Теперь жители страдают из-за бездействия властей. Пока мы не получим гарантии оплаты, проблема не будет решена. В Миасском долг у одной из компаний-поставщиков тепла», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «НОВАТЭК-Челябинск».

Пока вопросы с долгом перед компанией «НОВАТЭК» не решены, люди, проживающие в жилых домах, ходят греться в гости к тем, в чьих домах отопление есть, спят в куртках и ждут, когда в их квартиры придет долгожданное тепло.