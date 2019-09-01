Ждет ли область бабье лето?

Последние несколько дней в регионе дожди и сильный ветер.

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Учитывая настигшую Челябинскую область непогоду, сложно ожидать, что совсем скоро может наступить так называемое бабье лето. Исторически сложилось, что за теплым августом должен следовать достаточно теплый сентябрь. Это также подтверждается наукой. Земля и воздух по ночам еще не сильно охлаждаются, а днем успевают прогреться. Листопад же делает температуру еще выше. Опавшая листва выбрасывает в воздух дополнительное тепло и не дает земле остывать.



Чтобы понять, ждет ли Челябинскую область своеобразный «четвертый» месяц лета, мы обратились к экспертам. По словам доцента кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского государственного университета Екатерины Пестряковой, прошедшее лето было по-настоящему уникальным.

«Год очень аномальный — такого не было лет 200. Везде был аномально жаркий июль, даже в южном полушарии. Мы это прогнозировали еще в марте с Гидрометцентром: в июле температура должна была быть выше нормы, а в августе около нормы. Но все же август оказался немного теплее», — объяснила Екатерина Пестрякова.

Традиционно считается, что бабье лето начинается около 14 сентября, а заканчивается примерно 27. Однако, по мнению эксперта, на Урале обычно оно длится не больше семи дней.

«Бабье лето прогнозируется в течение 6-8 дней. Мы ожидаем, что оно начнется ближе к концу недели, где-то к субботе. Сколько оно пройдет — неизвестно. Но оно никогда надолго не бывает. Обычно не дольше недели. Но и в октябре бывает бабье лето, возможно, что будет второй подход», — рассказала Екатерина Пестрякова.

В народе есть несколько примет, связанных с бабьим летом. Считается, что если в этот период не будет дождей, то стоит ждать противоположную осень. Также есть мнение, что погода в первый день бабьего лета повторится в последний его день.

Впрочем, прогноз погоды сейчас подтверждает мнение Екатерины Пестряковой. По предварительной информации, в следующую субботу температура воздуха прогреется до 19 градусов днем со скоростью ветра в 10-15 метров секунду. Также ожидается, что всю последующую неделю после дня города в Челябинске будет температура в районе 18 градусов тепла.