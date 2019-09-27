Будущие мамы, закутавшись в куртки и шарфы, ждут приема в больнице Челябинска

Посетительницы женской консультации жалуются на отсутствие отопления в учреждении.

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В ГКБ № 6 Металлургического района нет отопления, из-за этого беременные женщины вынуждены сидеть в коридорах больницы в куртках и теплых кофтах. Об этом сайту «Первый областной» рассказали сами пациентки.

«Вчера мне нужно было сдать анализ. Но я даже не знала, что с восьми до обеда мне придется сидеть в теплой одежде и мерзнуть. Все сидели в куртках и просто коченели от холода. Не удивлюсь, что после такого похода в больницу многие беременные заболеют», — рассказала сайту «Первый областной» жительница Челябинска Анастасия.

По словам пациенток, многие мамочки сдавали куртки в гардероб, но через 10 минут возвращались за ними.

«Мало того, что холодно в коридорах, еще и в кабинетах также. Мы оставляли куртки и проходили в кабинеты, где 20 минут сидели и мерзли. Батареи везде были холодные», — добавила Анастасия.

Как пояснили в горздраве, отопление в женской консультации было, но из-за аварии пришлось на сутки оставить больницу без тепла.

«Там произошла большая авария на теплосетях, поэтому пришлось отключить отопление. Последствия устраняются очень активно: МУП „ЧКТС“, работали всю ночь, чтобы восстановить теплосети. Все в курсе ситуации: и в администрации города, и в самом учреждении», — пояснила Наталья Горлова, начальник управления здравоохранения Челябинска.

В горздраве добавили, что включение отопления в женской консультации должно начаться сегодня во второй половине дня.