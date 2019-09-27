Нет тепла? Звоните на горячую линию

Госжилинспекция готова помочь южноуральцам в разрешении вопросов отсутствия отопления.

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По инициативе Госинспекции по жилищным вопросам Челябинской области заработала горячая линия. Жители региона могут сообщить о проблемах с отоплением в жилых домах и оставить заявку на снабжение по необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Горячая линия по вопросам отопления — это обратная связь с жителями. Именно она позволит оперативно реагировать, а также эффективно решать проблемы граждан по поводу отопления. Работу горячей линии я взяла на личный контроль. Перед нами стоит задача, чтобы вхождение в отопительный сезон прошло в штатном режиме», — отметила и. о. начальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Челябинской области» Элла Никитина.

В инспекции напоминают, что в первую очередь жители могут обратиться в управляющую компанию и аварийно-диспетчерские службы. Последние работают в круглосуточном режиме. Если полученная информация их не удовлетворит и вопрос не будет решен, обращение можно направить на телефон горячей линии.

Напомним, ранее губернатор области Алексей Текслер поручил главам всех муниципалитетов до конца месяца начать отопительный сезон. Работы по подключению отопления начались с 25 сентября и продлятся 5 дней.