Завершено строительство двух детских садов в Парковом

Списки воспитанников составит городской комитет образования

В челябинском микрорайоне Парковом достроили два детских сада. Оба они трехэтажные. Комплектование списков будущих воспитанников в ближайшее время начнет городской комитет образования, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.





Детский сад на 120 мест появился в микрорайоне № 55 по улице Габдуллы Тукая. До конца ноября все помещения оснастят мебелью и оборудованием. Детсад на 150 мест построили на улице Бейвеля. Сейчас там идут оснащение внутренних помещений и монтаж оборудования.





На прилегающих территориях обоих детских садов сделали площадки для прогулок.



«В этой части города довольно плотная жилая застройка: живет много молодых семей и есть потребность в учреждениях образования. Именно поэтому по поручению главы Челябинска Натальи Котовой приоритет при возведении соцобъектов отдан новым микрорайонам»,— отмечают в мэрии.





Новые детские сады в Парковом построили в рамках национального проекта «Демография».





Добавим, что в 48-м микрорайоне появится еще один детский сад — на 140 мест. Двухэтажное здание построят до конца 2024 года. Кроме того, в Парковом возведут две школы — на улицах Хариса Юсупова и Маршала Чуйкова.