На северо-западе Челябинска приступили к строительству нового детского сада

Он примет 140 детей

Сегодня, 13 ноября, на северо-западе Челябинска приступили к строительству нового детского сада на 140 мест. Завершить работы подрядчик планирует до конца 2024 года. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по строительству Александр Перемыкин.

«Приступаем к строительству детского сада на 140 мест в 48-м микрорайоне в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля. Окончание строительства планируется до 31 декабря 2024 года»,— сказал Александр Перемыкин.

Также на сегодняшний день в Челябинске строят пять детских садов: два в 55-м микрорайоне на улицах Бейвеля и Габдуллы Тукая, один детсад в микрорайоне Парковом-2, детский сад на улице Профессора Благих и детсад в микрорайоне Яблочном в Тракторозаводском районе. Готовность каждого из них — от 83 до 94%. Работы, по словам замглавы города по строительству, идут по графику.

Напомним, к концу года строительство детского сада на 220 мест завершится в Копейске. Возводили объект более полутора лет, несколько раз подрядчик срывал сроки.