В челябинском микрорайоне Парковом построят новую школу на 1,1 тыс. учеников

Сдать объект планируется к концу 2025 года

Администрация Челябинска объявила аукцион по поиску подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ при возведении школы на 1,1 тыс. учеников в микрорайоне Парковом. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,4 млрд рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Территория не застроена, огорожена временным металлическим забором. Инженерные сети проходят за пределами зеленого участка, где планируется возведение школы, — в районе улиц Бейвеля, Мусы Джалиля, Маршала Чуйкова и Хариса Юсупова (микрорайон № 48). Главным фасадом школа будет ориентирована на улицу Хариса Юсупова»,— говорится в техзадании.

Новая школа будет трехэтажной, для начальных, средних и старших классов. На первом этаже планируется разместить гардероб, учебные классы, помещения для групп продленного дня, столовую на 550 мест с собственным пищеблоком и буфет. На втором этаже кроме учебных классов будут располагаться рекреационная зона, кабинет внеурочной деятельности, артистическая, актовый зал на 430 мест, сцена. На третьем этаже обустроят библиотеку, медиатеку, лаборантские. Здание оборудуют тремя пассажирскими лифтами для маломобильных категорий учащихся. Возле школы обустроят спортивные площадки, территорию озеленят.





Картинка из конкурсной документации

Итоги торгов подведут 20 ноября. Полностью завершить строительство и подготовить школу к приему учеников подрядчик должен до конца 2025 года.

Еще одну школу на 1,1 тыс. учеников в микрорайоне Парковом построят в районе улицы Маршала Чуйкова и Краснопольского проспекта (микрорайон № 57). Кроме того, в Курчатовском районе планируют построить двухэтажный детский сад на 140 мест.