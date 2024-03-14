Еще одну школу на 1100 учеников построят в челябинском микрорайоне Парковом

Образовательное учреждение сдадут к концу 2026 года

В микрорайоне № 57 на северо-западе Челябинска построят еще одну большую школу. В Парковом много семей с детьми, большое число многодетных. Поэтому востребованность в школьных местах высокая. Новое образовательное учреждение в районе поможет решить проблему. Администрация Челябинска объявила аукцион по поиску строительной компании для возведения школы. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.





Школу в границах улиц Хариса Юсупова и Маршала Чуйкова и Краснопольского проспекта (территория жилого комплекса «Новое поколение») построят трехэтажной. Учиться там смогут 1100 юных южноуральцев. Здание будет состоять из трех блоков — для начальных (400 мест), средних и старших классов (700 мест). Фасад ориентируют на улицу Хариса Юсупова. Территория и здание школы являются безбарьерной средой для маломобильных групп населения.





Для начальных классов сделают кабинеты для рисования, труда и информатики и вычислительной техники, для средних и старших — помещения для изучения физики, химии, биологии, иностранных языков, технического черчения, основ безопасности жизнедеятельности, естествознания с лабораториями, кулинарии и обработки тканей, столярных и слесарных работ. Для малышей оборудуют также игровые и спальные комнаты, кабинеты психолога и логопеда.





В здании обустроят столовую на 550 мест и буфет, спортивный, тренажерный и хореографический залы, актовый зал на 430 зрителей со сценой, издательский центр, библиотеку с читальным залом, медиатекой и книгохранилищем. Установят три пассажирских лифта.





У здания рабочие обустроят два внутренних двора, площадку для общешкольных мероприятий, физкультурно-спортивную и игровую зоны, место сбора мусора, проезд для машин по периметру школы, а также проведут озеленение территории. Завершить строительство школы подрядчик должен к 31 декабря 2026 года.





Начальная цена контракта на строительство школы составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Заявки принимают до 21 марта. Победителя аукциона выберут 25 марта.





Добавим, что недавно началось строительство трехэтажной школы в микрорайоне № 48. Работы ведет специализированный застройщик «Высота». На возведение образовательного учреждения направили 1,4 миллиарда рублей. Сдать школу должны к 31 мая 2026 года.