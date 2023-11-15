На северо-западе Челябинска в 48-м микрорайоне появится новый детский сад на 140 мест. На строительство нового двухэтажного здания потратят около 179 миллионов рублей. Завершить работы подрядчик планирует до 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба администрации города Челябинска.
Новое учреждение будет построено в квартале рядом с улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля. Строительством займется ООО Специализированный застройщик «Высота».
Детский сад будет двухэтажным, на каждом разместят по три группы. Для детей построят музыкальный, физкультурные залы, медицинский и кухонный блоки, а также прачечную. Площадки для занятий физкультурой на улице будут иметь травяное и резиновое травмобезопасное покрытие.
Подрядчик уже приступил к ограждению строительной площадки. В рамках подготовительных работ пройдет снос деревьев с последующей компенсацией на территории Курчатовского района.
На сегодняшний день в Челябинске строят пять детских садов: два в 55-м микрорайоне на улицах Бейвеля и Габдуллы Тукая, один детсад в микрорайоне Парковом-2, детский сад на улице Профессора Благих и детсад в микрорайоне Яблочном в Тракторозаводском районе. Готовность каждого из них — от 83 до 94%.
Добавим, что ранее администрация Челябинска объявила аукцион по поиску подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ при возведении школы на 1,1 тыс. учеников в микрорайоне Парковом. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,4 млрд рублей.
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